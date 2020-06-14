عقب انتحار مديرة أعماله.. نجم شهير ينتحر بسبب كورونا

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انتحر النجم الهندي سوشانت راجبوت، وذلك عقب انتحار مديرة أعماله بيومين حيث وجدت الشرطة الهندية ببومباي جثته داخل منزله،وتعرض جمهور بوليود لصدمة كبيرة لحبهم في هذا الفنان الشهير.



وأوضحت بعض التصريحات الصحفية أن الشرطة وجدت النجم "راجبوت" مربوطا بحبل في سقف شقته،ومن الواضح أنه كان يعيش بمفرده هذه الفترة بسبب وباء كورونا ولم يتم معرفة سبب ذلك ولكن قيل أن الفنان كان غير مستقر خلال أيامه الأخيرة.



اشتهر "راجبوت" في الفترةالأخيرة بسبب الأعمال المميزة التي قدمها والتي لاقت إعجاب الجماهير وأصبح لديه شعبية كبيرة،وذلك بعد تقديمه فيلم "3 أخطاء في حياتي".



بدأ سوشانت راجبوت مسيرته الفنية من خلال التقديم التليفزيوني وأحبه الجمهور من خلال برنامج " Zee TV"،" Kis Desh Mein Hai Mera Dil".



وتزوج سوشانت من الفنانة انكيتا لوخاندي حيث طلب يدها أمام الجمهور في برنامج شهير،ولكنهم انفصلا منذ عام 2016 وقال أن السبب هو أنها كانت تربطها علاقة بين أحد زملائه أو أصدقائه ولكن أنكرت انكيتا ذلك وقالت أنهم انفصلا بسبب إفراطه في شرب الكحول.



والغريب أنه منذ يومين انتحرت مديرة أعمال "راجبوت" وهي ديشا ساليان وذلك بعد اكتشفاها خيانة خطيبها لها وهو روهان راي.