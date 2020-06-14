زيدان يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد مع ريال مدريد

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يستعد لخوض مباراته التدريبية رقم 200 مع الملكي أثناء مواجهة إيبار اليوم وذلك ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأكدت التقارير الصحفية أن زيدان قاد ريال مدريد في 199 مباراة كمدير فني منذ توليه تدريب الفريق في يناير 2016 بواقع 134 مباراة في الدوري الإسباني و40 مباراة في دوري أبطال أوروبا و15 مباراة في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه بالإضافة إلى ذلك، قاد زيدان ريال مدريد في 4 مباريات في كأس العالم للأندية و4 مباريات في كأس السوبر الإسبانية ومبارتين في كأس السوبر الأوروبي وحقق الفوز في 131 مباراة بينما تعادل في 42 مباراة وخسر في 26 مباراة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سجل تحت قيادة زيدان 486 هدفًا بينما استقبلت شباك ريال مدريد تحت قيادة الداهية الفرنسي 209 أهداف بينما قاد زيدان الملكي نحو الفوز بـ10 ألقاب جماعية بمعدل لقب واحد لكل 19.9 مباراة.

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