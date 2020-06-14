الآلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة حياة السود مهمة بطوكيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
شارك الآلاف من المتظاهرين في طوكيو في مسيرة حياة السود مهمة، اليوم الأحد، مطالبين بوضع حد للتمييز العنصري وإساءة معاملة الشرطة بعد مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي.

وقال شو فوكوي، وهو خريج جامعي يبلغ من العمر 22 عاما لوكالة "رويترز": "لا يكفي فقط إرسال صلواتنا. نحن بحاجة إلى تغيير المجتمع، ليس فقط لجورج فلويد، ولكن أيضًا لأولئك الذين ماتوا في الماضي."

وقال المنظمون، إن حوالي 3500 شخص شاركوا في الاحتجاج. الشرطة لم تكشف عن تقدير.

وقال بعض المتظاهرين في مسيرة طوكيو، إن اليابان بحاجة إلى تحمل مشاكلها الخاصة بالعرق.

وقال ناهو إيدا، 44 سنة: "في اليابان، هناك أشخاص يمينيون متطرفون يميزون ضد الأجناس الأخرى. إن الكوريين والصينيين في اليابان يتعرضون للكثير من خطابات الكراهية. لا يجب السماح بهذه الأشياء ونحن بحاجة لمعارضة ذلك."

اعتذرت هيئة الإذاعة العامة NHK الأسبوع الماضي، وحذفت من موجز "تويتر" الخاص بها مقطع فيديو متحركًا حول الاحتجاجات الأمريكية التي أثارت غضبًا على الإنترنت لتصويرها للأميركيين الأفارقة.

وسار المتظاهرون في شوارع منطقتي شيبويا وهاراجوكو بالعاصمة وهم يهتفون ويحملون لافتات ترفع شعارات مثل "العنصرية جائحة" و"لا عدالة ولا سلام".

اجتاحت الاحتجاجات المدن الأمريكية الكبرى وانتشرت في جميع أنحاء العالم منذ لقطات من 25 مايو تظهر ضابط شرطة أبيض راكعًا على عنق فلويد لتثبيته على الأرض لمدة تسع دقائق كاملة.

في أتلانتا يوم السبت، اندلعت المزيد من الاحتجاجات بعد أن قتلت الشرطة رجلاً أسود وهو يحاول الفرار من الاعتقال. أغلق المتظاهرون طريقًا سريعًا رئيسيًا وأحرقوا مطعم ويندي حيث قتل.

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