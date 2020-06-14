باريس ينهي الجدل حول رحيل مبابي إلى ريال مدريد

صرح الررازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أن مستقبل نجم الفريق الفرنسي الشاب كيليان مبابي سيكون مع الفريق الباريسي وذلك عقب تداول أنباء عن إهتمام ريال مدريد الشديد بالتعاقد مع النجم الفرنسي في الفترة المقبلة.





وكشفت صحيفة JDD العالمية أن عقد مبابي مع النادي الباريسي ينتهي في صيف 2022 وأن النجم الفرنسي يرفض تجديد عقده في ظل رغبته في الإنضمام إلى ريال مدريد في صيف 2021 أي قبل عام واحد من نهاية عقده.





وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن مبابي البالغ من العمر 21 عامًا يلعب في باريس سان جيرمان منذ عام 2017 وخاض مع النادي الباريسي 120 مباراة وسجل 90 هدفًا وصنع 49 هدف.





وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة JDD العالمية:"مبابي هو مستقبل باريس سان جيرمان، هذا ما يريده الجميع، الحل المثالي أن يجدد عقده، علينا إيجاد حل لمواصلة المغامرة معًا".



