متفوقًا على مارادونا وهامسيك .. ميرتينز الهداف التاريخي لنابولي

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البلجيكي درايس ميرتينز أصبح الهداف التاريخي لنابولي وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى إنتر ميلان وذلك في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وأفادت التقارير الصحفية بأن درايس ميرتينز أصبح في رصيده 122 هدفًا بقميص نابولي في 310 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للفريق متفوقًا على مارك هامسيك ودييجو أرماندو مارادونا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هامسيك يعتبر ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في تاريخ نابولي برصيد 121 هدفًا بينما سجل الأسطورة الأرجنتيني دييجو ارماندو مارادونا 115 هدفًا مع نابولي ويعتبر الهداف التاريخي الثالث.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هامسيك يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2013 وينتهي عقده مع النادي الإيطالي في نهاية الموسم الحالي ولكن النادي يعمل على تجديد عقده لأطول فترة ممكنة.

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