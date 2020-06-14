تحليل مضمون للجريمة بمصر فى شهور الوباء

تنفيذ 5 ملايين حكم قضائى و10 ملايين كمامة مضروبة وغلق 7 آلاف مركز تعليمى





أحكمت وزارة الداخلية قبضتها الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهوره فعلياً بمصر بداية من شهر فبراير الماضى، وكثفت الوزارة من خلال إدارتها المختلفة حملاتها الأمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، وذلك فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، والتى تنفذها وزارة الداخلية من خلال حملاتها الأمنية بالتنسيق والتعاون مع قطاع الأمن المركزى.





وخلال الشهر الأول من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرار مجلس الوزراء المصرى بفرض حظر التجوال فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، ارتفع عدد القضايا والجرائم الخاصة بالقضايا التموينية، لعدد من كبار التجار والموردين ممن كانوا يستهدفون استغلال أزمة كورونا، وفزع المواطنين لحجب عدد من السلع التموينية لرفع أسعارها كما حدث أثناء الثورتين اللتين مرت بهما مصر خلال السنوات الماضية، وتمكنت وزارة الداخلية فى ذلك الصدد من ضبط 32501 قضية تموينية متنوعة من بينها 80 قضية بيع مواد بترولية بالسوق السوداء.





وشمل الشهر الأول من انتشار فيروس كورونا فى مصر خلال فبراير الماضى ارتفاعا فى عدد المخالفات المرورية بواقع 929581 مخالفة مرورية، إلى جانب ارتفاع قضايا سرقة التيار الكهربائى بدون وجه حق ظناً من البعض أن الرقابة على المناطق والعقارات السكنية سينخفض، فتم ضبط 331984 قضية سرقة تيار كهربائى بمجموع متحصلات 242.333.891 جنيه، إلى جانب 6896 قضية أموال عامة.





وخلال الأشهر الثلاثة الأولى نفذت وزارة الداخلية من خلال حملاتها المكبرة على مستوى محافظات الجمهورية، تأمين تنفيذ عدد من مخالفات البناء والتى استغل أصحابها الأحوال التى تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاوزت 200 حالة إزالة على مستوى المحافظات بالتعاون مع الأحياء والمحافظات والمحليات خلال تلك الفترة، إلى جانب ضبط ما يزيد على 10 ملايين كمامة طبية وواق للوجه وبدل واقية وكحوليات ومواد تستخدم فى صنع مستلزمات طبية بقصد الاتجار كان آخرهما خلال ذلك الشهر مصنع به قرابة المليون ونص المليون كمامة مصنوعة من مواد مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والطبية.





وعلى الرغم من فرض حظر التجوال خلال الشهور الماضية واضطلاع وزارة الداخلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصرى بفرض حظر التجوال على كافة مستوى محافظات الجمهورية، وتأمين المستشفيات الخاصة بعزل المصابين بفيروس كورونا، إلا أن إدارات الوزارة تمكنت خلال الثلاثة أشهر الماضية من تنفيذ 5960329 حكماً قضائياً ما بين أحكام جنائية أو غرامات إلى جانب ضبط 1604 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 227 تشكيلاً عصابياً متنوعاً تخصص فى السرقة بالإكراه والحرق العمد وغيرها من الجرائم خلال تلك الفترة.





واستغل عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون تلك الفترة التى تمر بها البلاد خاصة فى فترة حظر التجوال، للاتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء والتى يتم استخدامها فى جرائم منظمة وإرهابية، وتم ضبط 12237 سلاحًا ناريًا و11002 سلاح أبيض و10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، إلى جانب تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى محافظات ومدريات الجمهورية من ضبط 15207 قضايا اتجار فى المواد المخدرة شملت مخدرات الحشيش والاستروكس والحبوب المخدرة والهيروين.





وخلال حملة أمنية مكبرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المصرى، بغلق المراكز التعليمية التى يتردد عليها الطلاب، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد تم غلق 6415 من المراكز التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية وتشميعها بقوة القانون والتحفظ على مسئوليها المخالفين للقرار مع استمرار الحملات المكبرة بصورة دورية فى كافة المركز والمحافظات مع تتبع البلاغات المقدمة للجهات الأمنية بوجود مراكز تعليمية تستقبل الطلاب خلال تلك الفترة.





وفور صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، تمكنت وزارة الداخلية خلا 24 ساعة فقط لصدور القرار من اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 4923 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بالقرار، وتشديد الإجراءات بتنفيذ القرار فى كل من الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وجميع وسائل النقل العام والخاص.





كما شملت الشهور الأولى من أزمة فيروس كورونا تصاعد قضايا السلع التموينية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الأزمة، وواصلت الحملات التموينية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع لدرء محاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير مهتمين باحتياجات وصحة المواطنين خلال تلك الفترة التى تشهدها البلاد والعالم من تداعيات الفيروس المستجد.







