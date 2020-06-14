أول أجر له 600 جنيه.. مالا تعرفه عن كريم محمود عبد العزيز في يوم ميلاده

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحتفل اليوم 14 يونيو الفنان كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده،وهو نجل الفنان محمود عبد العزيز وشارك في عدد كبير من الأعمال وكانت أبرزها الكوميدية.

تزوج كريم محمود عبد العزيز عندما كان في الـ25 من عمره، واعترض والده على زواجه في سن مبكر وله ابنتان وهما "كندة"،"خديجة" وبدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "البحر بيضحك ليه"،ثم "رجل في ومن العولمة" وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية.

كان أول عمل أخذ أجر مقابل له فيلم "الناظر" وكان 600 جنيه فقط.

ذكر كريم محمود عبد العزيز في إحدى لقائاته أنه حمل ملحق "تاريخ" بسبب مسلسل "رجل في زمن العولمة"،وكشف عن كرهه لركوب الأسانسيرات وأن يتوه في أي مكان ذاهب إليه قائلا "الحاجات ديه بتقفلني وبتوترني".

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