خبراء: «إعلان القاهرة» خريطة طريق لإنهاء الصراع فى ليبيا

المستشار الإعلامى لـ«النواب الليبى»: أردوغان يريد الاستيلاء على النفط والتحكم بالمنطقة من خلال الإرهابيين





«الشهاوى»: مصر لا تخوضً حروبا نيابة عن أحد وجيشها لا يتحرك إلا لتأمين مقدراتها









أعلنت مصر مـبـادرة تعتبر خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكرى وإعـلاء المصلحة الوطنية لهذا البلد الغنى بالنفط، فى إطار سياسة مصرية تنطلق من مرتكزات ثابتة أكد عليها دومـا الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتنص المـبـادرة على إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم فى ليبيا، بقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها، وانخراط جميع الأطراف فى جهود تشكيل مجلس رئاسى جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع، بعد انسحاب الجـيـش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، من محيط العاصمة طرابلس.





وقـــال الــلــواء أركــــان حــرب مـحـمـد الـشـهـاوى، مستشار كلية القادة والأركـان، إن القوات المسلحة فـى مصر تحمى حـدودهـا مـع ليبيا والـتـى تمتد مسافة ١٣٠٠ كيلومتر فـى إطــار خطة لإحكام الـسـيـطـرة وعـــدم الـسـمـاح بـاخـتـراقـهـا ســـواء منً جانب التكفيريين أوالمهربين، موضحاً أن مصر لا تخوض حروبا نيابة عن أحد، وقواتها لا تتحرك إلا لتأمين مقدراتها، وأمن ليبيا يهم مصر لأنها إحدى محددات الأمن القومى، ومن هنا يأتى أهمية الدور المـصـرى الــذى يقوم على مـبـادرة سياسية قامت الـدولـة بالتنسيق بشأنها مع القوى الدولية قبل إعلانها، وهو ما اتضح من قبول وتأييد من معظم الدول لخارطة الطريق المعلنة من القاهرة.





وأشار اللواء «محمد الشهاوى» إلى أن ليبيا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم هى، إقليم طرابلس والذى تسيطر عليه حكومة الوفاق وبدعم من قوات أرووغان والمرتزقة وإخوان تونس، وإقليم برقة فئ الشرق وهو المجتمع الأكثر تحضرأ ومركزه مدينة بنى غازى، ويرتبط بمصر من خلال علاقات مصاهرة مع القبائل المصرية فى الغرب، وإقليم فزان فى اسنوب المرتبط بإفريقيا، وهى أقاليم مختلفة ومتباينة ولا يجمعها حاليا أى روابط قوية، ما دعا الرئيس السيسى إلى الدعوة لتأسيس دولة حقيقية بدستور جديد ينص على تمثيل مناسب لكل إقليم ليكون هناك بناء سياسى من القاعدة للقمة بالأقاليم الثلاثة.





وأكد مستشار كلية القادة والأركان إلى أن ((أردوغان» يطمح فى بسط نفوذه فى غرب ليبيا مدعوما بتمويل قطرى وصمت أرووبى، مستغلا حالة السيولة والانشقاق فى ليبيا، بجانب اللعب على.خوف أوروبا من الهجرة.عير الشرعية وتصدير الإرهاب سنوبها.





وتابع الشهاوى أن ليبيا ليست ((طرابدس» فقط، وليس من السهل على الموجود فى العاصمة الادعاء بأنه مسيطر على البلاد لأن الرئيس الراحل معمر القذافى لم يتمكن من جمع تلك القبائل المتغرقة لذا فلا بديل عن اكل السياسى.





وقال اللواء أركان حرب عادل العمدة، مستشار أكادبية ناصر العسكرية العليا إن «إعلان القاهرة»





يعتبر خريطوطبيق لخروج؛ليبيا؛دن يراع الدائر وهو فرصة للجميع للخروج بتسوية تعتمد على المفاوضات بين أبناء ليبيا أنفسهم دون وجود طرف أجنبى. وأكد «العمدة» أن المبادرة تتوافق مع مبادرة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، التى أعلنها فى أبريل الماضى، وتتزامن مع التفويض الشعبى للجيش الليبيى بإدارة شئون البلاد، منبها ؛لى أن حكومة الوفاق والميليشيات الإرهابية المتحالفة معها، مستفيدة من الصراع وتسعى لاستمراره ولن تقبل من المبادرة؛لا بند الهدنة.





وأضاف العمدة أن «مبادرة القاهرة» «تنطلق من رؤية وثوابت السياسة اكارجية المصرية منذ بداية الصراع فى ليبيا، حيث ترى ضرورة؛برام التسوية السياسية والانتقال السلمى للسلطة عبر مسار دستورى، يضمن وحدة وسلامة وتكامل ليبيا.





وقال فتحى المربى، المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى، ؛ن اسيش الوطنى قادر على حسم المعركة، وكرير طرابلس من قادة الإرهاب والميليشيات المسلحة، ودخول المدينة مسألة وقت كونها العاصمة ومساحتها كبيرة ومكتظة بالسكان مع حرص اسيش الوطنى الشديد على حياة المواطنين الأبرياء، كما أنه حقق انتصارات كبيرة ولم يكن يفصله عن وسط العاصمة؛لا بضعة كيلومترات.





وأوضح ((المربي»، أن كقيق الهدنة يتوقف بوقف الميليشيات المتحالفة مع فايز السراج، رئدس حكومة الوفاق، فإذا توقفت عن؛طلاق الرصاص ستستمر الهدنة حتى التوصل كلول، ولكن اكل المناسب هو؛نهاء وجود تلك الميليشيات واسماعات المسلحة التى تسيطر على مدينة طرابلس، وتتلقى دعما تركيا بالمرتزقة والسلاح.





وأشار «المريمى» ؛لى أن بعض الدول لا تدرك الملف الليبى وغير ملمة بالتطورات على الساحة الليبية، ولا تعف أن اسيش الوطنى ببحارب جماعات مسلحة ومرتزقة قادمين من دول مختلفة، منبها؛لى أن مجلس النواب هو الممثل اكقيقى والشرعى للشعب الليبى.





ولفت المربى؛لى أن تركيا مازالت تدعم الميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس سواء بالسلاح الذى يأتى على مس البوارج والسفن من خلال البحر المتوسط أو من خلال الأموال، كما تضخ مرتزقة من سوريا يقاتلون فى صفوف من يدفع لهم أكثر، بجانب عناصر أجنبية ألقى اسيش الليبى القبض على أعداد منهم.



