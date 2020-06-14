آثار الغضب.. مواطن يمسح لعابه بفاترينة صيدلية بالغربية لنشر كورونا (فيديو)
الأحد 14/يونيو/2020 - 04:50 م
الفجر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخص نشر لعابه على "فاترينة" العرض داخل صيدلية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه.
وبينما كان الصيدلي العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ في نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذي مسحه بيده لينشره في أكبر مساحة ممكنة على زجاج الفاترينة، وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذي كان يرتدي جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالي المنطقة بعد إصابته، الأمر الذى أثار غضب النشطاء.
كما رصدت الكاميرات الخاصة بالصيدلية المواطن يحاول تقبيل أصدقائه خارج الصيدلية وذكر الدكتور محمد يوسف العياري، صاحب ومدير الصيدلية، أنه لم يتم التأكد من إصابة المواطن بفيروس كورونا، وأن الهدف من نشر الفيديو هو تنبيه باقي الصيدليات ليتخذوا احتياطاتهم، مضيفًا أن "عددا من أهالي القرية، أكد أن المواطن مصاب بخلل نفسي، ويقوم بطلب الأموال من المواطنين أمام الصيدلية".
وشدد "العياري"، على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منها رش وتعقيم الصيدلية بالكامل لحماية المواطنين المترددين على الصيدلية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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