نيجيريا في انتظار موافقة الصين على منحها قرض بقيمة 5.3 مليار دولار

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
تتطلع الحكومة النيجرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 5.3 مليار دولار بحلول أكتوبر المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو، حسبما أفادت تقارير إعلامية تليفزيونية نقلا عن وزير النقل روتيمي أمائيشي بحسب ما نشرت "الالمانية".


وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، سيسهل الخط حركة نقل البضائع بين المناطق الجنوبية والشمالية في نيجيريا الواقعة غربي أفريقيا.

وتعيد أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا تأهيل شبكة السكك الحديدية لديها بتمويل صيني.
 

أخبار تهمك

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ ساعة و 13 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ ساعة و 22 دقيقة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ حوالي 3 ساعات

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ 41 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 19 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

جومانا مراد الأولى يليها روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر" اليوم

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال