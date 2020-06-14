محمد الشرنوبي يستعد لطرح أغنية جديدة بمشاركة عروسته

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

أعلن المطرب محمد الشرنوبي، عن اسعداده خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة احتفالًا بزواجه، بمشاركة زوجته، وتساءل الجمهور عن اسم الأغنية بعد انتشار مقطع فيديو مسرب منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشرنوبي، عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "عشان الناس اللي بتسأل على الأغنية اللي غنتها في كتب الكتاب.. دي أغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا وهتنزل في خلال أيام إن شاء الله اللي عاوز يسمعها".

يذكر أن الشرنوبي احتفل قبل أيام بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط نظرا لتداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن يقيم العروسان حفل زفاف بعد انتهاء الأزمة.


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