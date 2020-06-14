اصطياد «أمير أمراء» القاعدة بضربة فرنسية أمريكية

دروكدال الجزائرى أقدم زعيم لفرع قاعدي في العالم





بالإعلان الفرنسى عن مقتل «أبومصعب عبدالودود».. عبدالمالك دروكدال، أمير«تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب» مع ثلاثة من أقرب معاونيه، شمال شرقى مالى، فى عملية نفذتها القوات الفرنسية، بدعم سخبارتى أمريكى، تطوى صفحة مفصلية فى تاريخ الإرهاب والنغوذ القاعدى فى منطقة الساحل والغرب الإفريقى، وتبدأ مرحلة جديدة يغيب عنها «الجزائرى» الذى نحكم فى مفاصل الإرعاب فى المنطقة لما يريد على ١٥ عاطا كاملة.





ويعد دروكدال هوأقدم زعيم لفرع من فروغ تنظيم القاعدة فى العالم، وهوأيدقئا زعيم واحدة من أقدم جماعات القاعدة فى إفريقيا، هى «القاعدة فى بلاد المغرب»، وجرى الإعلان عنها إبان وجود أسامة بن لادن كزعيم لتنظيم القاعدة، أى قبل تصعيد أسن الظواهرى نفسه على قمة التنظيم المركزى.





وترأس وروكدال الذى أطلق على نفسه «أمير الأمراء))، هيكلا تنظيميا شبكيا، ضم مجموعة من القيادات واسماعات والكتائب، التى تنضوى كت راية «القاعدة»، كما أسس لصاكها، أخطر الأذرع الإرهابية نفوذا على المستوى الدولى.





ويعود له الفضل بوصفه المهندس الحقيقى للنفوذ القاعدى فى المنطقة، فانتقل به خارج حدود الجزائر ؛لى عمق منطقة الساحل، قبل أن يتجه بعد ذلك؛لى .غرب ؛فريقيا. ووصل تهديل تنظيم د ووكد ال استقرار دول الساًحذ الإت:ريقى؛نى “ذروته.ءام ٢٠١٢، فاًتجه؛الي شمال مالى، ونجح فى السيطرة على ما يزيد على ثلثى مساحة الأراضى المالية، وأسفر ذلك عن تدخل عسكرى فرنسى عام ٢٠١٣.





فيأتى مقتل عبد المالك دروكدال كأكبر انتصار للقوات الفرنسية العاملة فى الساحل الإفريقى (برخان) فى الفترة الأخيرة، وعددها؛لى ٥٢٠٠ جندى فى المنطقة، وكققه بعد أسابيع فقط أ يصا من؛علان باريس استهدافها محمد مرابط زعيم تنظيمداعش فى مالئن ا

عدة سيناريوهات لمستقبل القاعدة وتنظيمها فى منطقة الساحل وغرب إفريقيا، يطرحه الآن أ يصا مصرع عبد ا لمالك دروكدال، كضرية لا يستهان بها للتنظيم «الأم»، الذى طالما حظى دروكدال بالإشادة من زعيمه أبن الظواهرى، با فى ذلك ظهور زعامات محلية فى مالى، قل ترى أنها أحق بالقيادة فى مناطق نفوذها.

كما يبرز زعيم الطوارق؛ياد أغ غالى، قائد تنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة، بوصفه مرشخا قودا فى الوقت اكالى لقيادة فرع التنظيم هناك، وذلك بعد أن استمرت القيادة لسنوات طويلة فى قبضة دروكدال الذى سيطر لسنوات من منطقة اسبال شمال اسزائر، على تنظيم بتد نفوذه وعملياته شمال مالى والنيجر وموريتانيا بخلاف الجزائر وتوذس وليبيا .

وينظر؛لى جماعة كالف «نصرة الإسلام والمسلمين»، كأحد أخطر الإسازات الارهابية، فى السنوات الأخيرة، لزعيم القاعدة فى بلاد المغرب، عبد المالك دروكدال، وأحد أهم خطواته فى سبيل ؛نعاش نفوذ القاعدة، وتقوية مركزها فى ؛فريقيا، فدفع فى اساه ضم اسماعات والفصائل الموالية لتنظيم القاعدة، فى كيان واحد فى ٢مارس ٢٠١٧، يتزعمه «’لجئ. . الد.

وضم النتحالف كلا من «جماعة أنصار الدين» بقيادة؛بباد أغ غالى، و«جبهة كرير ماسينا» (جماعة بول أمادوا كوفا الناشط وسط مالى) و«؛مارة منطقة الصحراء الكبرى» بزعامة ببحى أبو الهمام (قبل مقتله)، و«تذظيم المرابطين» بزعامة المختار بلمختار، وتضمن بببان الإعلان البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أبن الظواهرى، وأكد على الوفاء لعبدالمالك دروكدال «أبومصعب عبدالودود» أمير القاعدة ببلاد المغرب ا لإسلامى أبو مصعب عبد الودود، وكذلك أمير حركة طالبان آنذاك الملا هيبة الله.

ونفذت جماعة ((نصرة الإسلام والمسلمين»، فور ’ لإعلان عن نفسها مباشرة، سلسلة من الهجمات بكل من الجزائر ومالى وبوركينافاسو، والنيجر.

كما وفر ذلك التحالف «الإرهابى» للقاعدة فى منطقة الساحل الإفرببقى، علاقات شدببدة القوة، متلكها تلك التنظيمات المتحالفة، مع القبائل المحلة مثل (قبائل البرابيش، وقبائل الغولانى، وقبائل العرب، والطوارق فى اقليم أزواد) حيث ينتمى؛ليها قيادات تلك التنظيمات «المندمجة» وأعضاؤها، الأمر الذى ضمن لها حاضنة اجتماعية مثالية، شكلت دورها عاملأ حاسما كفل لها الاستمرارية ومواجهة التحديات خلال الفترة المصية.

وذلك إلى جانب الاستراتيجية التى رسخ لها دروكدال، باعتماد اختطاف الرهائن من الجزائريين والأجانب، واكصول على الفدية، كأحد مصادر التمويل الرئيسية للتنظيم.

وأبومصعب عبد الودود»، عبدالمالك دروكدال، المدرج على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة الأمريكية، و الأم المتحدة منذ عام ٢٠٠٧، ومنسوب؛ليه «صنع عبوات ناسفة قتلت مئات المدنيين فى هجمات دفنت فى أماكن عامة» إضافه ؛لى سجل يضم قائمة طويلة من الهجمات وعمليات اكطف والقتل، صدرت بحقه أيصا عدة أحكام فى مسقط رأسه باسزائر، كان آخرها فى فبئ ٠١٧ذآع,يصلا.٠.٣٢ ٠٠١٩٧-وبدأ دروكدال المولود فى ٢٠ أبريل عام ١٩٧٠ بقرية ريان بولاية البليدة شمالى اسزائر، خطواته الأولى فى عالم ا لإرهاب المسلح طالبا، منتصف الثمانينيات، حيث نصحه أحد شببوخ التطرف آنذاك، بدراسة الكيمياء، فالتحق بكلية التكنولوجيا بجامعة البليدة من العام ١٩٩٠ وحتى عام ١٩٩٣، قبل أن يغادرها خبيرا متخصصا فى صناعة المتفجرات، وجد الطريق أمامه سهدا للانخراط فى جماعات الإرهاب المسلح فى اسرائر فترة التسعينيات.

وساهم دروكدال فى تأسيس «اسماعة السلفية للدعوة والقتال» بعد انشقاقها عن «’سماعة الإسلامية المسلحة» باسزائر عام ٢٠٠١، بزعامة حسن حطاب، ثم أصبح زعيماً لها عام ٢٠٠٤، قبل أن ببقوم بددج اسماعة السلفية مع تنظيم القاعدة ومبايعة زعيمه أسامة بن لادن، حيث لعب أببو مصعب الزرقاوى، زعيم القاعدة فى بلاد الرافدين دورا محوردا فى ذلك الاندماج، وفعا لرواية دروكدال نفسه.

وفى ٢٤ يناير ٢٠٠٧، أعلن عبدالمالك دروكدال تغيير اسم «’سماعة السلفية للدعوة والقتال» نهائيا، ؛لى «تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب»، وبدأ مخططه فى التوسع فى منطقة الساحل، شمال مالى.