مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.24%





أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تراجع ، مضغوط بهبوط قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، والمواد الأساسية ، و تراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.24%، إلى مستوى 7292.54 نقطة ليفقد نحو 17.26 نقطة ، وقفزت السيولة بالسوق إلى 263.9 مليار ريال خلال الجلسة عبر التداول على 2.348 مليار سهم





وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق السعودية ، فقد قاد السوق اليوم سهم سابك بنحو 2.101 مليار سهم، بسيولة تجاوزت 259.246 مليار ريال والتي جاءت من خلال إتمام صفقة استحواذ أرامكو على 70% من أسهم سابك في صفقة بلغت نحو 259.24 مليار ريال، بما يعادل 69 مليار دولار بذات سعر الاستحواذ المعلن مسبقاً من خلال تنفيذ 4 صفقات خاصة جرى تنفيذها خلال جلسة اليو ، كما شهد سوق الأسهم السعودية، تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم "سابك"، بقيمة إجمالية 259.13 مليار ريال، من خلال 2.1 مليار سهم.





وقطاعياً ، تراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.34%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.28%،كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، كما إنخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%.



