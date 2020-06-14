مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.24%

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:08 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على تراجع ، مضغوط بهبوط قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة، والمواد الأساسية ، و تراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.24%، إلى مستوى 7292.54 نقطة ليفقد نحو 17.26 نقطة ، وقفزت السيولة بالسوق إلى 263.9 مليار ريال خلال الجلسة عبر التداول على 2.348 مليار سهم

وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق السعودية ، فقد قاد السوق اليوم سهم سابك بنحو 2.101 مليار سهم، بسيولة تجاوزت 259.246 مليار ريال والتي جاءت من خلال إتمام صفقة استحواذ أرامكو على 70% من أسهم سابك في صفقة بلغت  نحو 259.24 مليار ريال، بما يعادل 69 مليار دولار بذات سعر الاستحواذ المعلن مسبقاً من خلال تنفيذ 4 صفقات خاصة جرى تنفيذها خلال جلسة اليو ، كما شهد سوق الأسهم السعودية، تنفيذ 4 صفقات خاصة على 70% من أسهم "سابك"، بقيمة إجمالية 259.13 مليار ريال، من خلال 2.1 مليار سهم.

وقطاعياً ، تراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.34%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.28%،كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.23%،  كما إنخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%.

وتصدر الارتفاعات سهم سيسكو بنسبة 9.18%، تلاه سهم صناعة الورق بنسبة 8.97%، وإرتفع سهم وفرة بنسبة 6.83%و تصدر التراجعات سهم فيبكو بنسبة 2.78%، تلاه سهم المراعي بنحو 2.38 %، وإنخفض سهم السعودي الفرنسي بنسبة 2.23%.

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