لسداد ديون تنزانيا.. صندوق النقد الدولي يقر منحة بقيمة 14.3 مليون دولار

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
أقر صندوق النقد الدولي منحة بقيمة 14.3 مليون دولار في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة التابع له تغطي سداد ديون تنزانيا المستحقة للصندوق في الفترة من 12 يونيو إلى 13أكتوبر.


وقال صندوق النقد في رسالة عبر البريد الإلكتروني نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت: "سوف يتم تقديم منحة إغاثة إضافية تغطي الفترة من 14 أكتوبر 2020 إلى 13 أبريل 2022 وهذا ستوقف علي توفر الموارد في صندوق احتواء الكوارث والإغاثة ليرتفع إجمالي الإغاثة لخدمة الديون لما يعادل نحو25.7 مليون دولار" بحسب ما نشرت "الالمانية".


وقال صندوق النقد الدولي: "أضعفت جائحة (كوفيد19-) فرص الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنزانيا.. وتواجه البلاد خفضا كبيرا في عائدات السياحة وضغوط الميزانية ووتراجعا متوقعا لإجمالي الناتج المحلي من أكثر من 6 % إلى 4 % في السنة المالية الحالية وإلى 2.8 % في السنة المالية المقبلة". وتنتهي السنة المالية في يونيو.

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