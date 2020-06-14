الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وفقًا لوكالة واس.





ونقلت وكالة واس عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قوله إن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.





وكان "الصمعاني" سأل المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.





كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة.

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة، أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.





ولفت النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم.





وسأل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.



