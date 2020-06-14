تراجع مؤشرسوق دبي المالي بنسبة 0.54% في ختام جلسة الأحد

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.54% خاسراً 11.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2091.86 نقطة، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.1 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 436.3 مليون سهم محققة ما قيمته 235.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4362 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.61%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.99%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.





وقفز 12 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 8.26%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 6.22%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 183.1 مليون ورقة بقيمة 67.8 مليون درهم.