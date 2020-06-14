تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:57 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي للمؤشرات ، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.74% خاسراً 139.47 ليغلق عند مستوى 4951.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.16% خاسراً 174.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5347.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.64% خاسراً 69.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.51 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.2%، خاسراً 91.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.51 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.8 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة.


 وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.69%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.62%.


وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.05% ثم سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.98%.

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