رغم الجائحة.. استمرار العمل بـ «مسار العائلة المقدسة»

أكدت وزارة التنمية المحلية حرصها على متابعة مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يحظى باهتمام وتقدير من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وجميع الجهات الوطنية التى تسعى لإتمامه على أكمل وجه. وأشارت الوزارة إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار، ومن خلال عمل لجنة موسعة تضم مسئولى المسار فى المحافظات الثمانى التى تضم 25 نقطة، وممثلى الكنيسة القبطية المصرية، ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية، علاوة على هيئة التنسيق الحضارى، ويشرف على إدارة اللجنة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية. وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد كل ما تحتاجه نقاط المسار من دعم وتطوير فى الـ 8 محافظات (القاهرة، والبحيرة والشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء)، وأشارت إلى أنها قامت مع وزارة السياحة والآثار بتدبير الاعتمادات المالية للمحافظات خلال الفترة الماضية، وأنهت بالفعل المقايسات المطلوبة للأعمال، وتم تدبير المبالغ المالية المطلوبة وتوزيعها على المحافظات حسب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة. كما أشارت إلى أن المحافظات تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ التزاماتها بشأن إنهاء البنية التحتية لنقاط المسار خلال التوقيتات المتفق عليها.





وقالت الوزارة إنه بالتوازى تم البدء فى عملية إعداد المخطط الاستثمارى حول الأماكن الأثرية وإعداد برامج الترويج السياحى، وهو الأمر الذى ستقوم به وزارة السياحة والآثار صاحبة الاختصاص الأصيل فى إعداد البرامج المرتبطة بالترويج للمسار فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوفير الخطط الاستثمارية المرتبطة بنقاط المسار حتى يتسنى لوزارة السياحة إعداد البرامج السياحية للمسار.





وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه نظروا للظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع بسبب أزمة فيروس كورونا، تم الاتفاق على إرجاء افتتاح المشروع لموعد قد يتواكب مع أعياد الميلاد المجيدة مطلع العام المقبل، بدلاً من أول يونيو 2020، موعد قدوم العائلة المقدسة لمصر، دون أن يعنى ذلك أى تأخير فى الانتهاء من أعمال البنية التحتية القائمة، أو فى إعداد المخطط الاستثمارى وبرامج الترويج السياحى.





وأضافت الوزارة أنها استضافت نهاية شهر مايو الماضى بتكليف من اللواء محمود شعراوى اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة المشرفة على مشروع مسار العائلة المقدسة، بحضور 34 مشاركاً من بينهم قيادات وزارية وسكرتيرى عموم المحافظات الثمانى التى يمر بها المسار. وخلال الاجتماع أكد اللواء محمود شعراوى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع شئون مكتب الوزير حرص الدولة على استكمال هذا المشروع القومى المهم، الذى يحظى باهتمام عالمى، مشيراً إلى أن المشروع يتابعه متابعته بصورة دورية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.





وأكدت اللجنة حرصها على متابعة العمل الجاد الذى تقوم به المحافظات الثمانى ودعم أى احتياجات فى هذا الشأن ليكون المشروع جاهزاً للافتتاح فى الوقت الذى تحدده الدولة المصرية.





وشددت اللجنة على ضرورة قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بربط نقاط المسار بالمزارات السياحية أى بالمناطق الأثرية والسياحية الموجودة فى نطاق المحافظة حتى يتسنى تحقيق هدف مزدوج من زيارة مسار العائلة وزيارة المواقع الأثرية والتراثية والسياحية الموجودة فى محافظات المسار، بما يعزز من فرص الترويج للمسار والاستفادة بالبرامج المستقرة للسياحة الثقافية والنيلية.





كما طالبت اللجنة بالتنسيق بين المجلس الأعلى للآثار وجهاز التنسيق الحضارى فيما يخص وضع رؤية شاملة لمنطقة شجرة مريم وتكليف المسئولين بمحافظة القاهرة بالاستمرار فى متابعة أعمال إزالة القمامة وأعمال الصرف الصحى بمحيط الشجرة بحى المطرية.



