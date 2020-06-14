كورونا يهدد لقاء نجوى وسميرة وهانى شاكر فى «The Voice Senior»

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
لم يسلم أى قطاع من انتشار فيروس كورونا، فبعد السياحة وعالم الترفيه والفعاليات، نالت البرامج التليفزيونية حصتها أيضا من الإجراءات الاحترازية، وبعد أن كان الجمهور ينتظر البرامج الترفيهية خاصة برامج اكتشاف المواهب كمتنفس من أجل صرف النظر حتى ولو ساعات قليلة مما يحدث حوله، حرم من هذا الأمر، رغم أن برنامج The Voice Senior لاكتشاف المواهب الغنائية فوق سن الـ 60، كان مقررا عرضه فى مارس الماضى، إلا أن شبكة قنوات mbc أجلت الموسم الأول منه إلى شهر سبتمبر.

وجاء هذا القرار حرصا على سلامة القائمين على البرنامج والمشاركين فيه الذين تتخطى أعمارهم الـ60 عاماً، رغم أن الحلقات الأولى تم تسجيلها.

وتردد أن الحلقات الأولى تم تصويرها بدون جمهور، بعدما تم منع دخول الجمهور لاستديو البرنامج، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، لكن نفت mbc هذا الكلام وأكدت أن الحلقات الأولى تم تصويرها بشكل كامل قبل انتشار كورونا فى بيروت، ولم يتأثر البرنامج بهذه المخاوف حينها.

يشار إلى أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من المطرب هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية فى مصر، والمطربة المغربية سميرة سعيد، والمطربة اللبنانية نجوى كرم، والمطرب اللبنانى ملحم زين.

ويضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغنى كل منهم أغنية منفردة، وصولا إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت.

ويتولى تقديم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، حيث يرافقان المتسابقين على المسرح ويرصدان لحظاتهم خلف الكواليس.

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