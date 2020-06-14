بإنتاج 8.2 مليون طن.. السعودية ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد
الأحد 14/يونيو/2020 - 02:45 م
صنفت منظمة الحديد والصلب العالمية ( World steel ) السعودية ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد والصلب في العالم بحجم إنتاج 8.2 مليون طن سنوياً حيث يعكس هذا التصنيف العالمي جهود القيادة الرشيدة والقطاعين العام والخاص بتنمية هذه الصناعة كونها واحدة من الصناعات الاستراتيجية الهامة بالمملكة.
وقال مجلس الغرف السعودية عبر حسابه في تويتر أن صناعة الحديد والصلب في المملكة شهدت تحديا ملحوظا خلال السنوات الماضية ومع ذلك احتلت مرتبة متقدمة بعد اعتماد اللجنة الوطنية للحديد بمجلس الفرف السعودية عضوا في المنظمة حيث باتت هذه الصناعة تشكل محورا مهما لعدد من الصناعات التحويلية وتلعب دورا محوريا فى عجلة التنمية الاقتصادية.