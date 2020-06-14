بإنتاج 8.2 مليون طن.. السعودية ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد

صنفت منظمة الحديد والصلب العالمية ( World steel ) السعودية ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد والصلب في العالم بحجم إنتاج 8.2 مليون طن سنوياً حيث يعكس هذا التصنيف العالمي جهود القيادة الرشيدة والقطاعين العام والخاص بتنمية هذه الصناعة كونها واحدة من الصناعات الاستراتيجية الهامة بالمملكة.



