الأرقام الحقيقية للمصابين بـ«كورونا» داخل ماسبيرو

منذ أيام قليلة، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين عدة بيانات تؤكد على مواجهة فيروس «كورونا» بكل الإمكانيات المتاحة لديها، وذكرت فى بيانها عدد الحالات المصابة التى تولت الهيئة رعايتهم وتسهيل إجراءات علاجهم ودخولهم المستشفى، وجاء فى أحد البيانات أيضاً، أن الهيئة مستمرة فى التواصل مع أية حالات جديدة، مع الحرص على تعقيم كافة أروقة ماسبيرو وتركيب بوابات التعقيم.





وأكد مصدر من داخل الهيئة، أن البيانات الصادرة ما هى إلا لحفظ ماء الوجه، بعد تزايد وارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» ووفاة عدد لا بأس به أيضاً من الحالات، مع تكتم الهيئة على هذه التفاصيل، رغم طلب العاملين بإصدار بيان رسمى يوضح الحالات المصابة والمتوفية باعتبار أن «ماسبيرو» أحد أهم جهات الدولة التى تتضمن عدداً كبيراً جداً من الموظفين.





وجاء ضمن أحد البيانات: «تؤكد الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين أن الرعاية الطبية تتابع عن كثب كافة الحالات التى تتعرض للإصابة بمرض كورونا وآخرها كان خلال اليومين الماضيين مع عدد ستة من الزملاء ومنهم زميلين بالمعاش، وتم التواصل معهم واتخاذ كافة الإجراءات وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة حتى دخولهم بالمستشفى، وتتم المتابعة والتواصل من خلال رئيس الرعاية الطبية ودكتور الباطنة بالرعاية لمتابعة الحالة بالإضافة إلى مدير عام الحسابات بالرعاية الطبية لإنهاء كافه الإجراءات الإدارية لدخول الحالات»، وهو ما نفاه بعض الموظفين الذين شهدوا حالات كثيرة فشلت فى التواصل مع الرعاية الطبية أو الهيئة لإنقاذها.





وأضاف المصدر أنه مؤخراً أصيب مدير عام بالقطاع الاقتصادى بفيروس «كورونا»، ورغم كونه قيادة داخل الهيئة وله الكثير من العلاقات إلا أنه قام بتحمل التكاليف الخاصة بالتحاليل والأشعات التى أثبتت إيجابية حمله للفيروس، وكان هذا شرط لدخوله المستشفى، ولم يحصل حتى الآن على ما تحمله من أمواله الشخصية فى إجراء هذه الفحوصات، خاصةً أن حالته كانت حرجة فى بداية إصابته.





فيما أكدت إحدى الموظفات التى رفضت ذكر اسمها «م.م» أنها أصيبت بالفيروس وأبلغت الرعاية الطبية بإصابتها كونها مشتركة فى الرعاية ويخصم من راتبها شهرياً مبالغ كبيرة مفترض أنها تذهب لخدمات الرعاية، وقالت إنه لم يوجد من يتابع حالتها بعد البلاغ الذى قدمته وأنها قامت بعمل التحاليل والاشعة على حسابها الخاص، كما قامت بشراء الأدوية أيضاً نظراً لعدم توفيرها من قبل الرعاية.





وفى واقعة أخرى تنفى بيان الهيئة، أكد أحد المخرجين الذى يدعى صلاح عبد الكريم مخرج أول بالتليفزيون أصيب أيضا بكورونا ووصلت حالته إلى مرحلة حرجة داخل منزله كادت أن تودى بحياته لولا تدخل عدد من المذيعات على رأسهن شيرين الشايب ومنى الوكيل وسحر الهلالى، وتواصلن مع عدد كبير من القيادات إلى أن تم حجزه يوم الثلاثاء 2/6/2020 فى مستشفى حميات العباسية.





وبعد إصدار البيان الأول بخصوص عدد الحالات، تراجعت الهيئة بعدما تم الكشف عن الرقم الحقيقى للحالات الحقيقية، وتجاوز العدد أكثر من 50 إصابة بالفعل ما بين عزل منزلى وفى المستشفيات، ولم تذكر الهيئة شيئاً عن الوفيات، رغم ووصول عددهم إلى ما يقرب من 10 أشخاص تم الإعلان عنهم بشكل غير رسمى بين زملائهم.





وأخيراً نفى مصدر داخل الهيئة ما يتم تداوله عن متابعة القائمين على الرعاية الطبية للحالات التى يتم عزلها منزلياً، خاصةً أن عيادات الرعاية مغلقة منذ ما يقرب من 3 أشهر منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس «كورونا» داخل الرعاية الطبية.



