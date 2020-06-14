عبير صبرى: ناس كتير بتخون العهد فى حياتنا





أم مستهترة وزوجة خائنة وامرأة غيورة تلك الصفات التى جمعتها «عبير صبري» فى شخصية نادية، لتخوض بها تحدٍ جديد فى مشوارها الفنى ضمن أحداث مسلسل «خيانة عهد» والذى تقف فيه لأول مرة أمام يسرا لتثبت فى كل مشهد أنها مازالت لديها الكثير من الموهبة لم تظهر بعد.





■ فى البداية هل توقعتِ ردود الأفعال التى أثارتها شخصية نادية منذ ظهورها بحلقات خيانة عهد؟





- لا لم أتوقع أبدا كل هذا التفاعل من قبل الجمهور حول شخصية نادية، وكنت أشعر بقلق شديد تجاه هذه الشخصية فهى خطوة جديدة تماما بمشوارى الفنى، والحمد لله الجمهور يتواصل معى فور عرض كل حلقة ويعلق على مشهد مشهد وهو أمر فاق توقعاتى وأسعدنى كثيرا.





■ وهل ترددتِ فى قبول الشخصية؟





- كنت سأرفض الدور تماما من شعورى بالخوف تجاه رد فعل الجمهور على شخصية «نادية»، لكن زوجى أقنعنى بضرورة الموافقة خاصة أنها المرة الأولى التى سأقف فيها أمام العظيمة «يسرا» فى عمل فنى واحد بالإضافة إلى المخرج سامح عبد العزيز وشركة العدل جروب التى تولت إنتاج العمل.





■ ما سبب رفضك للشخصة فى البداية؟





كنت أشعر بقلق تجاه تقديم شخصية الأم لأولاد فى عمر الشباب. وبرغم أن الشخصية مغرية لأى نجمة، لكننى كنت متخوفة من تقديمها فى هذا الوقت، واقتنعت فى النهاية أن الممثل الجيد لابد أن يطرق كل الأبواب ويقدم شخصيات فى مراحل عمرية مختلفة طالما يستطيع تقديمها بنجاح وجدارة.





■ من أول من قام بتهنئتك على نجاح المسلسل والشخصية؟





- زوجى أول من هنأنى بالشخصية وقال لى «لولا أنه يعرفنى جيدا كاد يصدق أنى هى شخصية نادية من مصداقية الأداء».





■ كيف حضرتِ لهذه الشخصية خاصة أنها شخصية جريئة؟





- عند دخولى فى أى عمل فنى جديد أقوم بالتحضير لها بطريقة مختلفة من الصعب أن أرتب خطوات ثابتة أقوم بها فى كل عمل لتجسيد الدور، فكل شخصية لها خيال وتفكير مختلف وأعتمد على الخبرة التمثيلية أيضا فى تحضير الشخصية ولكن التحضيرات الخاصة بأى دور يمكننى أن أقول إنها بالنسبة إلى تعتمد على التفكير الذهنى كثيرا، بالإضافة إلى جلسات العمل مع مخرج المسلسل ونقف فيها على الشكل النهائى للشخصية بجميع جوانبها ومشاعرها وكل ما يتعلق بها.





■ هل قابلتِ شخصية تشبه شخصية «نادية» فى حياتك؟





- طبعا هناك الكثير من الشخصيات اللاتى تشبهن نادية فى حياتنا الشخصية التى تظهر وجه «الطيبة» أمام الأشخاص وهى بعيدة تماما عنه وتخفى وجهها الحقيقى الملىء بالغيرة والحقد والأنانية حتى على أولادها.





■ ماذا عن أصعب المشاهد لك ضمن العمل؟





- هناك الكثير من المشاهد الصعبة بالمسلسل، لكن مشهد دفن هشام ابن «عهد» الذى يجسده الممثل الشاب «خالد أنور» ضمن الأحداث كان من أصعب المشاهد وحقق رد فعل فاق كل التوقعات بعد عرضه.





■ بمسلسل «خيانة عهد» كان اللقاء الأول لك مع يسرا فماذا عن الكواليس بينكما أثناء التصوير؟





- يسرا هى المعنى الحقيقى للنجمة بخيال أى شخص فهى نجمة كما يجب أن تكون والكواليس معها ممتعة فهى تدعم كل من حولها وتحب كل فريق العمل معها دون استثناء وتعطى فرصًا قوية للنجوم بجوارها دون تردد، وهو ما لم نجده فى الوسط الفنى إلا القليل منهم، وفى الحقيقة تعلمت منها الكثير ولكن أكثر ما يميزها التلقائية والبساطة والمعاملة الطيبة للكل والصبر، فأنا وقعت فى غرام يسرا فى أول لقاء جمعنا.





■ هل قابلتِ من خانوا معك العهد؟





- أكيد ما أكثرهم فى حياتنا قابلتهم كثيرا.





■ ماذا عن المنافسة هذا الموسم؟





- الموسم هذه المرة به الكثير من الأعمال الدرامية القوية والمشرفة والموضوعات مختلفة كثيرا فى مقدمتها مسلسل الاختيار لأمير كرارة، والبرنس لمحمد رمضان،100 وش لنيللى كريم وآسر ياسين ونحب تانى ليه لياسمين عبد العزيز ولما كنا صغيرين لمحمود حميدة وخالد النبوى وريهام حجاج.





■ مؤخرا اضطرت الكثير من الأعمال للتوقف بسبب أزمة فيروس كورونا فكيف أثرت هذه الأزمة على أجواء التصوير بالمسلسل؟





- لن أنكر أن التصوير فى زمن الكورونا صعب كثيرا، وكلنا نشعر بالقلق والتوتر ونبذل مجهودًا مضاعفًا، ونعمل تحت ضغط عصبى طول الوقت لنحافظ على سلامتنا.





■ برغم هذه الأزمة إلا أن صناعة الدراما المصرية لم تتأثر فهل تجدين هذه الأزمة جاءت لصالح صناع الدراما؟





- الحقيقة صناعة الدراما المصرية لم تتأثر بالعكس هى نجحت أن تواجه هذه الأزمة وقدمت أعمالاً درامية قوية جعلت الوطن العربى كله يشاهدها هذا الموسم وتعظيم سلام لكل العاملين بالدراما المصرية هذا الموسم.



