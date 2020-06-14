رسالة حب من نانسي عجرم لوطنها لبنان عبر "تويتر"

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها نتيجة الأوضاع التي تعيشها العاصمة اللبنانية بيروت بعد الأحداث التي شهدتها في الأيام الأخيرة الماضية.

واستعانت نانسي عجرم عجرم بأبيات للشاعر السوري نزار قباني، حيث كتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "‏آه يا عشّاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا؟ إن يَمتْ لبنان مُتُّم معه كُلُّ من يقتله كان القتيل كُلُّ قبح فيه قبح فيكُمُ فأعيدوه كما كان جميلا -نزار قباني-".

ولاقت تغريدة نانسي عجرم تفاعلًا كبيرًا من المتابعين عبر موقع "تويتر".

جدير بالذكر أن نانسي عجرم كانت قد أحيت حفلها الأونلاين الأول في شهر مايو الماضي، وحقق الحفل نجاحًا منقطع النظير محققًا أعلى نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

أخبار تهمك

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

منذ 42 دقيقة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 18 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ 11 دقائق

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ 43 دقيقة

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ أقل من ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم