تراجع شيرين الفنى وراء أزمتها مع حسام حبيب

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
مريم سميح
شيرين عبد الوهاب اسمها وحده كفيل بأن يؤكد بأننا أمام فنانة موهوبة لكنها مثيرة للجدل طوال الوقت، مما يضعها فى المشاكل ويجعلها «تريند» عبر السوشيال ميديا، ومؤخرا ظهرت الخلافات بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب للسطح لأول مرة بعد عامين غلفت العلاقة بالرومانسية الشديدة التى حرصا على تصديرها للجمهور.

خلافات زوجية عادية مثلها مثل أى «بيت مصرى»، وأن تطور الأمور مؤخراً يأتى بعد شعور شيرين بالفشل بعد زواجها من «حبيب»، خاصةً أنها لم تمر بهذه المرحلة من قبل منذ بداية شهرتها فى 2002، وأوضح المصدر أن هذا الأمر أثر عليها نفسياً بشكل كبير مما دفعها للهروب من جمهورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، خاصةً بعد السقطات المتتالية لها فى أكثر من حفل ما عرضها لانتقادات كثيرة.

ومن ضمن أسباب الخلاف الأخير، أن خناقات الزوجين فى الفترة الأخيرة شهدت اتهام شيرين لحسام بهذا التقصير، وأن «وشه نحس عليها» ولا يستطيع إدارة أمورها وأعمالها بالشكل الصحيح، ومن جانبه يعتبرها حسام أنها السبب فى الحكم بحبسه وتوريطه فى حكم قضائى.

أما حول ما يقال بأن الخلافات بين شيرين وحبيب هى لخلافات مادية غير حقيقى ويقال بأن هذه الشائعات تصب لصالح شيرين خاصة أنها ترغب بالفعل فى الانفصال منذ فترة.

واتفقت شيرين مع أحمد سعد وشقيقها محمد عبد الوهاب، على أن يتم نفى الأمر و«الخناقة» برمتها من خلال حسام، وهو ما حدث بالفعل فور انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سارع حسام حبيب لنفيه وكتب عبر حسابه الرسمى على تويتر الآية الكريمة «فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»، فيما كتبت شيرين عبر حسابها على تويتر: «قرأت أخبارًا أو بمعنى أصح شائعات مالهاش أى أساس من الصحة ومش ‏مضبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبى».


أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

منذ 42 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ 43 دقيقة

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ 11 دقائق

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 18 ساعة

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ أقل من ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم