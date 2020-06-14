تراجع شيرين الفنى وراء أزمتها مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب اسمها وحده كفيل بأن يؤكد بأننا أمام فنانة موهوبة لكنها مثيرة للجدل طوال الوقت، مما يضعها فى المشاكل ويجعلها «تريند» عبر السوشيال ميديا، ومؤخرا ظهرت الخلافات بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب للسطح لأول مرة بعد عامين غلفت العلاقة بالرومانسية الشديدة التى حرصا على تصديرها للجمهور.





خلافات زوجية عادية مثلها مثل أى «بيت مصرى»، وأن تطور الأمور مؤخراً يأتى بعد شعور شيرين بالفشل بعد زواجها من «حبيب»، خاصةً أنها لم تمر بهذه المرحلة من قبل منذ بداية شهرتها فى 2002، وأوضح المصدر أن هذا الأمر أثر عليها نفسياً بشكل كبير مما دفعها للهروب من جمهورها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، خاصةً بعد السقطات المتتالية لها فى أكثر من حفل ما عرضها لانتقادات كثيرة.





ومن ضمن أسباب الخلاف الأخير، أن خناقات الزوجين فى الفترة الأخيرة شهدت اتهام شيرين لحسام بهذا التقصير، وأن «وشه نحس عليها» ولا يستطيع إدارة أمورها وأعمالها بالشكل الصحيح، ومن جانبه يعتبرها حسام أنها السبب فى الحكم بحبسه وتوريطه فى حكم قضائى.





أما حول ما يقال بأن الخلافات بين شيرين وحبيب هى لخلافات مادية غير حقيقى ويقال بأن هذه الشائعات تصب لصالح شيرين خاصة أنها ترغب بالفعل فى الانفصال منذ فترة.





واتفقت شيرين مع أحمد سعد وشقيقها محمد عبد الوهاب، على أن يتم نفى الأمر و«الخناقة» برمتها من خلال حسام، وهو ما حدث بالفعل فور انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سارع حسام حبيب لنفيه وكتب عبر حسابه الرسمى على تويتر الآية الكريمة «فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا»، فيما كتبت شيرين عبر حسابها على تويتر: «قرأت أخبارًا أو بمعنى أصح شائعات مالهاش أى أساس من الصحة ومش ‏مضبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبى».







