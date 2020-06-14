٨ ملايين جنيه لهنيدى فى «النمس والإنس»

بدأ الفنان محمد هنيدى فى الاستعداد لدخول فيلمه الجديد «النمس والإنس»، وهو العمل الذى يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، وسيبدأ هنيدى التصوير بداية من الأسبوع المقبل، مع الأخذ فى الاعتبار بالإجراءات الاحترازية.





وعلمنا من مصادر مقربة للمخرج شريف عرفة، أن الفنان محمد هنيدى تعاقد على بطولة العمل، نظير أجر يقدر بـ ٨ ملايين جنيه، وأشارت المصادر إلى أن أعمال هنيدى تباع فى الدول العربية ودول الخليج بسعر مرتفع، وتصل إلى مليون ونصف المليون دولار.





وانتظر المخرج شريف عرفة تعافى هنيدى من العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا فى القلب، وتركيبه دعامتين، وعقد جلسات عمل بين الفنانين المشاركين فى العمل، بعدما تم الاستقرار على تفاصيل كل شخصية.





ويشارك فى بطولة «النمس والإنس» إلى جوار محمد هنيدى كل من الفنانين، منة شلبى، وصابرين، وعمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، وشريف الدسوقى، ودنيا ماهر. يشار إلى أن آخر ظهور للفنان محمد هنيدى فى السينما كان فى عام ٢٠١٧، ونافس حينها بفيلم «عنتر ابن ابن ابن ابن شداد»، ويعد فيلم «النمس والإنس» عودة له بعد غياب ٣ أعوام.



