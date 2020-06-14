سمية الخشاب وأحمد آدم يبدآن تصوير «صابر وراضى»

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذى يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، ويؤلفه محمد نبوى، ويخرجه أكرم فاروق، وينتجه أحمد السبكى، وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم «صابر وراضى»، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد آدم السينمائية كان فيلم «قرمط بيتقرمط»، الذى طرح فى عام ٢٠١٩ الماضى، بينما كانت آخر مشاركة للفنانة سمية الخشاب فى فيلم «الليلة الكبيرة» عام ٢٠١٥.

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