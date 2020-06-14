الكويت تسجل 7 وفيات و454 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 296 حالة.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 454 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35920 حالة.

 

وقال السند، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

 

وقالت الصحة الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

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