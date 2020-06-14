زلاتان يقترب من الرحيل عن ميلان

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي ميلان الإيطالي، اصبح على أعتاب الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش دخل في عدة خلافات مع إدارة نادي ميلان، متمثلة في المدير التنفيذي إيفان جازيديس.

وأكدت الصحيفة، أن إبراهيموفيتش كان يتطلع لتمديد عقده لموسم إضافي، إلا أن اللاعب لا يريد البقاء مع الفريق في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ38 عاماً لن يعتزل كرة القدم، وقد يعود للسويد من بوابة فريق هاماربي، الذي تدرب معه اثناء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويعاني إبرا من إصابة في الكتف، أبعدته عن لقاء فريقه السابق ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وتسبب في خروج ميلان من البطولة.

ويحاول إبراهيموفتيتش اللحاق بلقاء ميلان ضد ليتشي يوم 22 يونيو الجاري، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

يذكر أن زلاتان التحق بميلان في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد 6 أشهر، وقابل للتمديد لمدة موسم إضافي.

أخبار تهمك

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ أقل من ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 6 ساعات

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

منذ 10 دقائق

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

منذ 42 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

منذ 41 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:23 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

موعد ذورة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

12:20 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم