زلاتان يقترب من الرحيل عن ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب نادي ميلان الإيطالي، اصبح على أعتاب الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش دخل في عدة خلافات مع إدارة نادي ميلان، متمثلة في المدير التنفيذي إيفان جازيديس.





وأكدت الصحيفة، أن إبراهيموفيتش كان يتطلع لتمديد عقده لموسم إضافي، إلا أن اللاعب لا يريد البقاء مع الفريق في الوقت الحالي.





وأضافت الصحيفة، أن صاحب الـ38 عاماً لن يعتزل كرة القدم، وقد يعود للسويد من بوابة فريق هاماربي، الذي تدرب معه اثناء فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.





ويعاني إبرا من إصابة في الكتف، أبعدته عن لقاء فريقه السابق ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والذي انتهى بالتعادل السلبي، وتسبب في خروج ميلان من البطولة.





ويحاول إبراهيموفتيتش اللحاق بلقاء ميلان ضد ليتشي يوم 22 يونيو الجاري، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.





يذكر أن زلاتان التحق بميلان في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد 6 أشهر، وقابل للتمديد لمدة موسم إضافي.



