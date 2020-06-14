شكوك حول إصابة نجم برشلونة بعد لقاء مايوركا

تحوم الشكوك حول تعرض نجم نادي برشلونة للإصابة أثناء لقاء ريال مايوكا أمس السبت، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.





وتمكن برشلونة من اكتساح مضيفه ريال مايوركا برباعية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "إيبيروستار" في أولى مباريات برشلونة بعد توقف النشاط الكروي بسبب وباء كورونا.





ووفقاً لصيحفة "ماركا" الإسبانية، فإن نجم الوسط الهولندي فرانكي دي يونج، لاعب برشلونة، طلب التغيير أثناء مجريات اللقاء.





وأكدت الصحيفة، أن دي يونج شعر ببعض الآلام أثناء المباراة، مما دفعه لطلب التغيير من مدربه كيكي سيتين.

وقام سيتين بإخراج اللاعب في الدقيقة 84 وأشرك بدلاً منه الظهير الأيسر البرازيلي جونيور فيربو.





وابتعد برشلونة بالصدارة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، الذي يستضيف إيبار مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة.



