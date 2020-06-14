فان دي بيك يُفسح الطريق لتشيلسي لضم هافرتز

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:31 م
فان دي بيك
فان دي بيك
عبد القادر عرابي
كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تطورات جديدة، بشأن صراع ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، لضم صانع الألعاب الألماني كاي هافرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، في فترة الإنتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن تشيلسي يغرد وحيداً في سباق ضم هافرتز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد يركز على ضم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب نادي أياكس، مما أفسح المجال للبلوز لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي يقترب من ضم اللاعب مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وتألق اللاعب بشكل كبير مع ليفركوزن خلال الموسم الحالي، مما ربطه بعدة أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول.

على الجانب الآخر، يبدو مانشستر يونايتد قريباً من ضم دي بيك، بعد التقارير التي تشير لإنسحاب ريال مدريد من الصفقة.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن صفقة دي بيك قد تلكف خزينة الشياطين الحمر مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني.

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