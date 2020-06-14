سمية الخشاب ترفع قضية نفقة على طليقها أحمد سعد

شهيرة النجار





شهد الأسبوع الماضى قرار تأجيل الدعوى رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة فى سيدى جابر بالإسكندرية المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد وذلك لجلسة 18 يوليو المقبل بسبب عدم حضور طرفى الدعوى لجلسة التحقيق والتى طالبت فيها الخشاب طليقها بالنفقة ومستحقاتها المالية خلال فترة زواجهما وشهدت القضية قيامها بتقديم أوراق وتقارير طبية تثبت تضررها ماديًا ونفسيًا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجراءها جراحة نتيجة ضربه لها بعنف بينما باءت المحاولات للصلح بينهما للفشل وطالبت هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية بالدعوى وقدم كل من الطرفين مستندات وكانت الخشاب قد حضرت قبلاً إلى مقر محكمة الأسرة لسماع أقوالها ومن المفارقات أن اسم أحمد سعد ظهر هذا الأسبوع كحمامة سلام بين شيرين وزوجها حسام حبيب بعد اندلاع المشاكل بين الزوجين، ربنا يهدى النفوس.



