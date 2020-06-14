قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي
الأحد 14/يونيو/2020 - 03:00 م
حسام مجدي
اتخذ النادي الأهلي قرار جديد في الساعات القليلة الماضية بشأن رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.
ويحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.
وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.
ولكن قرر مسئولو الأهلي أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة المقبلة فإنه لن يقوم بطلب تجديد إعارته لموسم أخر وسيوافق على رحيله.
ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.
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