السكة الحديد: تعقيم القطارات على أعلى مستوى بمجرد نزول الركاب

قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديد، إنه بمجرد وصول القطارات وعقب نزول الركاب يتم تعقيم وتطهير وتنظيف القطارات على أعلى مستوى قبل قيام رحلة أخرى.





وأكد "عيسى"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك تعقيم وتطهير على مدار الساعة للمحطات والأرضيات، ومكاتب صرف التذاكر، مع وضع ملصقات توعية للمواطنين بالمحطات وداخل القطارات بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بما فيها ملصقات توعية للصم والبكم، مع استخدام الاذاعات الداخلية بالمحطات لتوعية الركاب.





وأكد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالسكة الحديد، أنه يحظر دخول أي راكب لأي محطة دون ارتداء الكمامة ومن لم تتوافر معه يتم صرفها له مع التذكرة من شباك التذاكر.





ونوه، بأنه تم تعديل جداول ومواعيد تشغيل القطارات وفقًا لمواعيد حظر التجوال، منوهًا بأنه تم بدء تشغيل القطارات من الرابعة صباحًا، وتم إضافة قطار جديد اليوم على الخط القبلي، وأخر للوجه البحري.





وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا المستجد" اجتماعها، الخميس الماضي، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".





واستعرضت اللجنة، جهود مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تقرّر الآتي:





- استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري.





- وقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يوميًا.





- مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة؛ لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة.





- استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.





- استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.





- السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.





- دراسة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيًا، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس "كورونا"، وطبقًا لتطورات الموقف الصحي، ووفقًا لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح، وإعادة تقييم الموقف أولًا بأول.





- الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وهي: "جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح".



