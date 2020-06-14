تركيا وروسيا تؤجلان محادثات من المتوقع أن تتناول ليبيا وسوريا

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أجلت سلطات روسيا وتركيا المحادثات على المستوى الوزاري التي كان من المتوقع أن تركز على ليبيا وسوريا، حيث يدعم البلدان الطرفان المتعارضان في النزاعات الطويلة الأمد.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية، اليوم الاحد.

وسيواصل نائبا وزراء البلدين الاتصالات والمحادثات في الفترة المقبلة. وقالت الوزارة في بيان، إن المحادثات على مستوى الوزراء ستعقد في وقت لاحق.

وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اسطنبول لإجراء مناقشات. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المناقشات ستجرى في موعد اجتماع الوزراء.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن الأطراف المتحاربة بدأت محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، حيث تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، والتي صدت قواتها في الأسابيع الأخيرة هجومًا على طرابلس من قبل الجيش الوطني الليبي.

تدعم موسكو، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ومصر، الجيش الوطني الليبي في الصراع الليبي المستمر منذ فترة طويلة.

في سوريا، تدعم روسيا قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تدعم تركيا مقاتلي المعارضة.

على الرغم من أن صفقة بوساطة تركية روسية منذ ثلاثة أشهر أسفرت عن وقف لإطلاق النار أوقف القتال في إدلب شمال غرب سوريا، إلا أن الضربات الجوية أصابت المنطقة مرة أخرى في الأسبوع الماضي.

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