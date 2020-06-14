فان دايك يرفض الرحيل عن ليفربول

وجه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي رسالة صادمة إلى كل المهتمين بضمه في السنوات المقبلة لرغبته أن يكون أسطورة الريدز حتى اعتزاله للكرة.

قال فان دايك لصحيفة ‘ديلي ستار‘ الإنجليزية عندما سُئل كيف يريد أن يتذكرونه: "بصفتي أسطورة ليفربول.. أريد تحقيق أشياء لا تصدق هنا، لدينا فريقًا رائعًا، لا نفتقر إلى أي شيء".

وأضاف مدافع ليفربول: "لدينا كل الأدوات اللازمة للاستمرار في الفوز، مدرب رائع، فريق متعدد الاستخدامات، أسلوب لعب يولد الانتصارات ، ملعب وجماهير رائعين وأود أن أكون أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال.. أرى أساطير النادي في المباريات وأشعر أنني جزء من عائلة كبيرة حقًا‘‘.

وتابع فان دايك: "لقد كافحت من أجل الركض بشكل طبيعي، كانت ركبتي غير مستقرة بعض الشيء، عانيت من مشاكل في الفخذ، كنت بحاجة إلى تدريبات إعادة تأهيل وغبت لمدة ستة أسابيع.. في السادسة عشرة من عمري، كنت ألعب في مركز الظهير الأيمن ولم أكن جيدًا بما يكفي للعب كظهير، لم أكن مميزًا حتى وصلت إلى سن 19 عامًا، في بعض الأحيان كنت ألعب ظهيرًا، وأحيانًا أخرى قلب دفاع، ومن هناك، أصبح كل شيء أفضل بكثير".