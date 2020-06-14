ريال مدريد يبحث عن حل ودي لضم كيليان مبابي

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:58 م
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز إلى ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية، رغم الأزمة العالمية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

وأشارت صحيفة ليكيب في تقرير لها إلى أن ريال مدريد يتمتع بوضع مالي قوي لذلك يعد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف رقم 1 لفلورنتينو بيريز.

 

وذكرت أن بيريز يبحث عن حل ودي لإتمام صفقة مبابي مراعاة للعلاقة الجيدة التي تجمعه بنظيره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

 

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف بي إس جي في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، ويتبقى في عقده مع النادي الباريسي موسمان.

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