الباروكي: ميدو مثل حسام حسن

علق طارق الباروكي مخطط أحمال نادي الإسماعيلي السابق على أزمة الإساءة لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك من قبل الجماهير المصرية خلال الأونة الأخيرة ،مشددا على أن اللاعب يتمتع بأخلاق ومكانة كبيرة .

وقال الباروكي في تصريحات خاصة : شيكابالا لاعب لاخلاف على إمكانياته الفنية في مصر في آخر 20 عام فله بصمة قوية داخل النادي الإسماعيلي ،وتشرفت بالعمل معه ،وكان من أحد أفضل اللاعبين داخل جدران الدراويش خلال هذه الفترة ".

وأضاف: "الجماهير التي توجه له الإساءة، بعيدة كل البعد عن منطق الاحترام ،وفئة كل المجتمع يبغضها ،لأن شيكابالا شخص قمة في الطيبة والأخلاق والتواضع ويحب الجميع".

وواصل: "لابد على جماهير الكرة المصرية أن تبتعد كل البعد عن الحياة الشخصية للاعبين والتجريح فيهم ،بكل تأكيد لأن مايحدث أمور خارجة عن كرة القدم".

واستكمل:" أحمد حسام ميدو مدرب كبير للغاية ،يحب نوعية اللاعبين التي تجيد اللعب تحت الضغط الجماهيري وشخصيته مثيلة لشخصية حسام حسن ونجاحه سيكون ظاهر مرآه للجميع عندما يقود الفرق الجماهيرية".