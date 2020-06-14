"بوتين": روسيا ستكون قادرة على مواجهة أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا ستكون قريبًا في وضع يمكنها من مواجهة الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي نشرتها دول أخرى، قائلًا، أن موسكو كانت متقدمة على الولايات المتحدة في تطوير أنواع جديدة من الأسلحة.