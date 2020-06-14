"مترجعش تعيط".. أحمد الشامي يوجه رسالة للمتنمرين عبر تويتر

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:49 م
أحمد الشامي
أحمد الشامي
روان هيثم
نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر''.

وتضمنت هذه الصورة صورة توضح خطوات حول تحرير محضر لسب وقذف عن طريق السوشيال ميديا، وكتب قائلاً: "كله هايتجاب خلاص.. بس أهم حاجة خليك قد الشتيمة و كلامك ومترجعش تعيط و تقول مش أنا".

وفي سياق آخر خاض أحمد الشامي سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "فرصة ثانية" بتجسيده لشخصية كمال.

كما أنه شارك في المسلسل الكوميدي "ب100 وش" وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تامر مجدي، حسن أبو الروس، محمد مغربي، وآخرون، تأليف أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

أخبار تهمك

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 17 ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

كارثة كبرى في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"ألفاكيور": انفراجة في أزمة نقص المستحضرات المحتوية على باراسيتامول

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

09:08 ص

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم