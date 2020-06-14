"مترجعش تعيط".. أحمد الشامي يوجه رسالة للمتنمرين عبر تويتر

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نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر''.



وتضمنت هذه الصورة صورة توضح خطوات حول تحرير محضر لسب وقذف عن طريق السوشيال ميديا، وكتب قائلاً: "كله هايتجاب خلاص.. بس أهم حاجة خليك قد الشتيمة و كلامك ومترجعش تعيط و تقول مش أنا".



وفي سياق آخر خاض أحمد الشامي سباق دراما رمضان 2020 بمشاركته في مسلسل "فرصة ثانية" بتجسيده لشخصية كمال.



كما أنه شارك في المسلسل الكوميدي "ب100 وش" وحقق نجاحاً كبيرًا، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تامر مجدي، حسن أبو الروس، محمد مغربي، وآخرون، تأليف أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.