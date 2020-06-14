إسبانيا تفتح حدودها لدول شنجن الأوروبية 21 يونيو

أعلنت السلطات في إسبانيا، أنها ستفتح حدودها للدول في منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 يونيو، باستثناء البرتغال حيث ستفتح الحدود في 1 يوليو كما أعلن سابقًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية بما في ذلك صحيفة El Pais ومحطة راديو Ser.





وكانت الحكومة الإسبانية قد قالت في وقت سابق، إنها ستسمح للسائحين الأجانب بدخول إسبانيا في الأول من يوليو بدون الحجر الصحي، باستثناء جزر البليار التي يمكن أن تبدأ في استقبال السياح يوم الاثنين كجزء من برنامج تجريبي، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، يوم الجمعة، أن منطقة غاليثيا شمال البلاد، سوف تكون أول منطقة تتنهي من إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكر "إيلا" أن رفع إرجراءات العزل ستبدأ من يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، وسيجري رفع حالة الطوارئ، التي أعلن عنها في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس الماضي، عن المنطقة فعليا مع الإبقاء عليها في جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.





وسترفع الحكومة بعض القيود في مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشي فيروس كورونا، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.