أبطال مسلسل "وساوس" ضيوف لانا الجندي عبر سكاي نيوز عربية.. وهذا ما كشفوه

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
لمياء علي

حل أبطال المسلسل السعودي "وساوس" الذي هو أول مسلسل سعودي يعرض عبر نتفلكس ضيوفاً على الإعلامية لانا الحندي عبر قناة sky news arabia بحيث كشف بداية الممثل عبد المحسن النمر أن المسلسل في البداية لم يكن مشغول لمنصة نتفليكس إلا أن مستوى النص والاخراج والممثلين والشخصيات في المسلسل جعل منصة نتفليكس تشعر انه عمل يستحق عرضه على منصتها.

وأضاف قائلا: "وساوس هو شعور انساني ممكن ان يتحول لشعور اجابي وعلى مستوى النص والطريقك المتكوب بها حوّل مجموعة وساوس الى الحقيقة وكل شخصية في مسلسل ترى هذه الحقيقة من وجهة نظرها… وختم عبد المحسن كلامه قائلاً: "المميز في مسلسل وساوس هو قالب السيناريو بحيث يتميز بالتشويق وبعيد عن عنصر الحركة".

أما الممثلة شيماء فضل فقد اعتبرت أن الخط النفسي لشخصية أمل التي جسدها في المسليل شتتها ذهنيا، واضاف هذا العمل وكان تحد مبير بالنسبة الي واضاف لدي شعور الحماس والفخر انه عرض على نتفليكس واضافت قائلة: "نحن نعيش دوماً في الوساوس سواء الوساوس سلبية منها او الاجابية ونمر بها اكثر عندما تصادفنا حالات صعبة في حياتنا ومسلسل وساوس يتمتع بايقاع سريع ولا يفصل المشاهد عن شخصيات".

وبدوره الممثل علي شريف أعتبر أن عرض مسلسل وساوس على تطبيق نتفليكس وضعه في مقارنة عالمية هذا شيء حمسه جداً الا انه وفي الوقت عينه جعله يخاف لأنه شعر انه ينافس المسلسلات والنجوم العالميين أما حول شخصيته في المسلسل خالد فلم يخفي علي انه يتقاطع معها في الانطوائية وهو الأمر الذي حمسه اكثر لقبول الدور.

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