كارتيرون يطلب تجديد عقد حازم إمام

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:41 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، من أجل التواجد بقائمة الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مسؤولو داخل مجلس إدارة نادي الزمالك على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق التجديد مع حازم إمام باعتباره واحد من اللاعبين المهمين بالفريق.

واضاف المصدر ذاته بأن كارتيرون طلب التعاقد مع ظهير أيمن جديد بجانب التجديد لحازم امام، بعد ظهور الأخير بشكل طيب خلال مباريات الفريق الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي في مصر.

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون حازم إمام الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

كارثة كبرى في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 17 ساعة

"ألفاكيور": انفراجة في أزمة نقص المستحضرات المحتوية على باراسيتامول

منذ ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ 43 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 20 ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يكشف تفاصيل خاصة بتجديد عقد حازم إمام

عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو"

ليس عمر حابر.. الزمالك يخطط لإعادة نجمه السابق من بيراميدز

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك وقيادة الترجي التونسي

كارتيرون يكسر صمته ويرد على رحيله عن الزمالك

جلسة في الزمالك لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

09:08 ص

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم