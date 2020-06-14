أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" التي أسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع في قتل 6 آخرين، حيث عاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقًا وعاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد.





وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع قيمة ما خربوه من أشياء، ومصادرة الأسلحة والذخائر، ووضع المحكوم عليهم نتحت مراقبة الشرطة خمس سنوات، وإدراج المتهمين من الأول للثامن على قوائم الإرهاب.





والمدرجين على قوائم الإرهاب كل من:





علي السيد أحمد محمد بطيخ - السن 63، طبيب (هارب) ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى – السن 34، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر – والمتحدث بإسم وزارة الصحة في عهد الأخوان المسلمين (هارب) ومحمود محمد فتحي بدر- السن 42، مهندس (هارب) وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي – السن 58، طبيب (هارب) ومحمد عبد الرؤوف محمد أحمد سحلوب – السن 54، صاحب مصنع ملابس (هارب) وعلاء علي علي السماحي – السن 42 (هارب) وباسم محمد إبراهيم جاد – السن 36، حاصل على دبلوم تجارة – سائق (محبوس) ومصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم – السن 26، طالب (هارب)





وهم نفسهم الصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد من قبل هيئة المحكمة منذ قليل





وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالأتي:





معتز مصطفى حسن كامل حسن عبد الله – السن 25، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية - (محبوس) وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو حمود حركي "باسم" – السن 24، طالب (هارب) ومصطفى محمود الطنطاوي محمود – السن 24، طالب (هارب).





وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي امين وبحضور المستشار مصطفي أحمد زكي رئيس بنيابة أمن الدولة العليا وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



