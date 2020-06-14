"الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطة محولات مدينتي 2 بتكلفة 303 مليون جنيه

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد عصام

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها مستمرة في أعمال تطوير شبكات نقل الكهرباء لضمان وصول التيار الكهربائي بكغائة عالية للمواطنين، حيث  تم التوقيع اليوم على عقد لإنشاء مشروع محطة محولات مدينتى2، والذي  تستهدف الإنتهاء من تنفيذها في وقت زمني قصير.


وأوضحت "الوزارة" في بيانها، أن العقد وقع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الإتحاد المكون من شركتى (SieyanElectric & Estern Green Power &TBEA Shengyang Transformer & Sieyuan Electric Egypt) .


 ويهدف مشروع محطة محولات مدينتى 2 جهد 220/66/22 ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة؛ لزيادة القدرة الكهربائية لمشروعات مدينتى وتدعيم الشبكة الكهربائية بمنطقة شرق القاهرة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية  للمشروع ستصل إلى  حوالى 303 مليون جنيه مصرى ويتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12  شهراً من تاريخ  توقيع العقد.


وأكدت الوزارة أن هذ الاتفاق، يأتى تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.


وكان وزير الكهرباء محمد شاكر أعلن عن خطة خلال الثلاث سنوات القادمة تبلغ إحتياجتها التمولية نحو 25 مليار جنيه، تهدف لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بعدما نجحت السنوات الماضية في تطوير 8453 محول من أصل 8592  محول على مستوي الجمهورية.

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