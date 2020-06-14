ريال مدريد: كريستيانو رونالدو بـ58 مليون يورو فقط

ظهر العرض المحتمل من نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس قد يكون على وشك خسارة نجم الفريق كريستيانو رونالدو في سبيل العودة إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرضًا بقيمة 58 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني) للحصول على توقيع رونالدو في الموسم الجديد.