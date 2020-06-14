موقف الدوري الأرجنتيني من العودة

أشارت عدة تقارير صحفية إلى وجود نية لدى مسئولو المقاولون العرب للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما انتهت علاقته بالقلعة الحمراء.





وكان الأهلي قد أعلن نهاية علاقته بقائد فريقه حسام عاشور، بعد أن انتهى عقده مع نهاية الموسم الحالي، ليصبح اللاعب حر.





وأكد مسؤولو المقاولون العرب، أن ماتردد مؤخرا بشأن طلبهم لخدمات حسام عاشور، عار تماما من الصحة.





ونفوا رغبة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، في الموسم المقبل.





وقال محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون، في تصريحات صحفية، "اسم عاشور لم يتم طرحه من الأساس، ورغم قيمة اللاعب الفنية الكبيرة ولكن الفريق يبحث دعم مراكز أخرى، حيث لا توجد لدينا أي مشاكل بخصوص وسط الملعب".



