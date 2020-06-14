يقلل من حدوث الجلطات.. فوائد التبرع بالدم (انفوجرافيك)

تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الموافق 14 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهناك فوائد عديدة يحصلون عليها المتبرعين بالدم متمثلة في الآتي:





_ التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يساعد على إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إليه.





_ يساعد التبرع بالدم المنتظم على تقليل حدوث الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية.





_ ينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.





_ يساعد الجسم على التخلص من نسبة الحديد الزائد.





ويأتي الاحتفال لتكريم الذين تكفلوا بتقديم سائل الحياة بدون مقابل لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين له، حيث تم تدشين فعاليات الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة بجنوب إفريقيا عام 2004، ثم تبعتها بريطانيا في 2005، ثم تايلاند فى 2006، ثم كندا فى 2007.





وجاء اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم من كل سنة لتكريم المتبرعين بالدم في العالم، وهو يوم يوافق يوم ميلاد الدكتور كارل لاندستا ينر، مكتشف نظام فصائل الدم، والذي نال جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف.





ويتم تنسيق برامج وفعاليات هذه المناسبة بواسطة منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية نقل الدم الدولية، والاتحاد الدولى لمنظمات التبرع بالدم.



