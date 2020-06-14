يقلل من حدوث الجلطات.. فوائد التبرع بالدم (انفوجرافيك)

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
تحتفل الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الموافق 14 يونيو من كل عام بـ اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهناك فوائد عديدة يحصلون عليها المتبرعين بالدم متمثلة في الآتي:

_ التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يساعد على إنقاذ حياة المرضى المحتاجين إليه.

_ يساعد التبرع بالدم المنتظم على تقليل حدوث الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية.

_ ينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة.

_ يساعد الجسم على التخلص من نسبة الحديد الزائد.

ويأتي الاحتفال لتكريم الذين تكفلوا بتقديم سائل الحياة بدون مقابل لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين له، حيث تم تدشين فعاليات الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة بجنوب إفريقيا عام 2004، ثم تبعتها بريطانيا في 2005، ثم تايلاند فى 2006، ثم كندا فى 2007.

وجاء اختيار منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم من كل سنة لتكريم المتبرعين بالدم في العالم، وهو يوم يوافق يوم ميلاد الدكتور كارل لاندستا ينر، مكتشف نظام فصائل الدم، والذي نال جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف.

ويتم تنسيق برامج وفعاليات هذه المناسبة بواسطة منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية نقل الدم الدولية، والاتحاد الدولى لمنظمات التبرع بالدم.

رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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