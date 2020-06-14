وليد توفيق: أنا مع أغاني المهرجانات.. وانتظروا عمل مصري لبناني

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر

علق الفنان اللبناني وليد توفيق، على أغاني المهراجانات، قائلًا إنه يؤيد الشباب الذين يقدمون لونًا جديدًا من الفن، لكن بدون كلام مبتذل أو يجرح شعور الناس، لأن الأغاني تدخل إلى كل بيت وليست موجودة في الشارع فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" المُذاع عبر فضائية "ten" مساء أمس السبت، أن هناك عددًا من الشباب يقدم نوعًا من الأغاني بعد كل حدث جديد ليعبرون عما بداخلهم، لكن بدون رقابة، مؤكدًا أن المستقبل يحتاج لأصوات جديدة دائمًا.

وكشف أن هناك عملًا من ألحانه ومن كلمات نجيب أسعد، يجمعه مع الفنان هاني شاكر بأغنية تجمع اللهجة اللبنانية والمصرية، لافتًا إلى أن الأغنية سُجلت وصورت وستُطرح قريبًا على شاشات التليفزيون.


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