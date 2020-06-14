أول أهدافه.. ماذا قدم مارتين برايثوايت لفريقه برشلونة في مباراة مايوركا

مارتين برايثوايت ، عادت أجواء المتعة للملاعب الإسبانية من جديد حيث عاد ميسي وبرشلونة، بعد توقف دام لـ3 أشهر، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، وأجبر الجميع على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره.





تألق مارتين برايثوايت





وقدم مارتين برايثوايت الوافد الجديد مباراة رائعة مع فريقه في مباراة ليلة أمس السبت أمام مضيفه ريال مايوركا أهلته إلى أن يستمر بالمباراة في حين غادر الفرنسي جريزمان نجم منتخب الديوك.





مارتين برايثوايت يسجل أول أهدافه





سجل مارتين برايثوايت اللاعب الدانماركي الوافد الجديد لصفوف برشلونة الإسباني الهدف الثاني لفريقه فيالدقيقة الـ37 من عمر اللقاء الذي أقيم في جزيرة مايوركا دون حضور جماهيري.





أداء مارتين برايثوايت





وعزَز مارتين برايثوايت أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما تمكن أرتورو فيدال من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ2 من زمن بداية المباراة وهو من ضمن أسرع الأهداف المسجلة في تاريخ البرسا.





مشاركة مارتين برايثوايت مع برشلونة





وشارك مارتين برايثوايت في مباراة برشلونة ومايوركا منذ بداية اللقاء حيث نال ثقة المدير الفني كيكي سيتين في حين جلس سواريز النجم الأوروجوياني على مقاعد البدلاء نظرًا لعودته من إصابة خطيرة بالركبة استدعت إجراء عملية جراحية، قبل أن يشارك هو الآخر ويظهر بمستوى جيد.





سعادة مارتين برايثوايت





وأعرب مارتين برايثوايت عن سعادته بفوز برشلونة وتسجيله هدفه الأول بمسيرته مع "البرسا"، وذلك في منشور له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" وعلق عليها: "شعور مدهش وفوز عظيم.. الهدف الأول مجرد بداية".





مارتين برايثوايت يسجل هدفه الأول والـ2 لفريقه





وأوضح الدنماركي مارتين برايثوايت أن هدفه الأول مع بشلونة في غاية الأهمية، معربًا عن سعادته لتمكنه من التسجيل لأول مرة مع برشلونة، واعدًا جماهير البلوجرانا بتقديم أفضل ما لديه في المباراة القادمة والتي ستكون أمام فريقه السابق "ليجانيس".





مارتين برايثوايت يشارك في فوز فريقه





وفاز فريق برشلونة برباعية نظيفة سجلها أرتورو فيدال والدنماركي مارتين برايثوايت مسجل ثاني الأهداف ثم الظهير الإسباني الأيسر جوردي ألبا، في حين اختتم الأهداف النجم الأرجنتيني ميسي الذي أحرز هدفًا على طريقته المعتادة.





برشلونة يتعاقد مع مارتين برايثوايت





وتعاقد برشلونة مع الدنماركي مارتين برايثوايت في يناير الماضي لتدعيم خط الهجوم بعدما أصيب الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما وافق الاتحاد الإسباني على ضم اللاعب بعدما تأكد من غياب الأخير لـ5 أشهر.





مارتين برايثوايت بديل سواريز وديمبلي





أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، لدعم خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.





مدة بقاء مارتين برايثوايت مع برشلونة





وتعاقد برشلونة مع مارتين برايثوايت لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 18 مليون يورو مستغلًا قيمة الشرط الجزائي الذي كسره، ليستمر اللاعب الدولي الدنماركي في صفوف العملاق الكتالوني حتى 2024.



