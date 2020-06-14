أول أهدافه.. ماذا قدم مارتين برايثوايت لفريقه برشلونة في مباراة مايوركا

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:23 م
مارتين برايثوايت
مارتين برايثوايت
مارتين برايثوايت ، عادت أجواء المتعة للملاعب الإسبانية من جديد حيث عاد ميسي وبرشلونة، بعد توقف دام لـ3 أشهر، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، وأجبر الجميع على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشاره.

تألق مارتين برايثوايت

وقدم مارتين برايثوايت الوافد الجديد مباراة رائعة مع فريقه في مباراة ليلة أمس السبت أمام مضيفه ريال مايوركا أهلته إلى أن يستمر بالمباراة في حين غادر الفرنسي جريزمان نجم منتخب الديوك.

مارتين برايثوايت يسجل أول أهدافه

سجل مارتين برايثوايت اللاعب الدانماركي الوافد الجديد لصفوف برشلونة الإسباني الهدف الثاني لفريقه فيالدقيقة الـ37 من عمر اللقاء الذي أقيم في جزيرة مايوركا دون حضور جماهيري.

أداء مارتين برايثوايت 

وعزَز مارتين برايثوايت أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما تمكن أرتورو فيدال من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ2 من زمن بداية المباراة وهو من ضمن أسرع الأهداف المسجلة في تاريخ البرسا.

مشاركة مارتين برايثوايت مع برشلونة

وشارك مارتين برايثوايت في مباراة برشلونة ومايوركا منذ بداية اللقاء حيث نال ثقة المدير الفني كيكي سيتين في حين جلس سواريز النجم الأوروجوياني على مقاعد البدلاء نظرًا لعودته من إصابة خطيرة بالركبة استدعت إجراء عملية جراحية، قبل أن يشارك هو الآخر ويظهر بمستوى جيد.

سعادة مارتين برايثوايت

وأعرب مارتين برايثوايت  عن سعادته بفوز برشلونة وتسجيله هدفه الأول بمسيرته مع "البرسا"، وذلك في منشور له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" وعلق عليها: "شعور مدهش وفوز عظيم.. الهدف الأول مجرد بداية".

مارتين برايثوايت يسجل هدفه الأول والـ2 لفريقه

وأوضح الدنماركي مارتين برايثوايت أن هدفه الأول مع بشلونة في غاية الأهمية، معربًا عن سعادته لتمكنه من التسجيل لأول مرة مع برشلونة، واعدًا جماهير البلوجرانا بتقديم أفضل ما لديه في المباراة القادمة والتي ستكون أمام فريقه السابق "ليجانيس".

مارتين برايثوايت يشارك في فوز فريقه

وفاز فريق برشلونة برباعية نظيفة سجلها أرتورو فيدال والدنماركي مارتين برايثوايت مسجل ثاني الأهداف ثم الظهير الإسباني الأيسر جوردي ألبا، في حين اختتم الأهداف النجم الأرجنتيني ميسي الذي أحرز هدفًا على طريقته المعتادة.

برشلونة يتعاقد مع مارتين برايثوايت

وتعاقد برشلونة مع الدنماركي مارتين برايثوايت في يناير الماضي لتدعيم خط الهجوم بعدما أصيب الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، بعدما وافق الاتحاد الإسباني على ضم اللاعب بعدما تأكد من غياب الأخير لـ5 أشهر.

مارتين برايثوايت بديل سواريز وديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إتمام التعاقد مع مارتن برايثوايت، مهاجم ليجانيس، لدعم خط الهجوم بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

مدة بقاء مارتين برايثوايت مع برشلونة

وتعاقد برشلونة مع مارتين برايثوايت لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 18 مليون يورو مستغلًا قيمة الشرط الجزائي الذي كسره، ليستمر اللاعب الدولي الدنماركي في صفوف العملاق الكتالوني حتى 2024.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف مارتين برايثوايت مارتين برايثوايت يسجل مارتين برايثوايت لاعب برشلونة مارتين برايثوايت برايثوايت اللاعب مارتين برايثوايت الدنماركي مارتين برايثوايت أول أهداف مارتين برايثوايت

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

"ألفاكيور": انفراجة في أزمة نقص المستحضرات المحتوية على باراسيتامول

منذ 36 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

كارثة كبرى في برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

منذ ساعة الا ربع

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

3 أرقام تغفر لبرشلونة الفوز الضعيف على ليجانيس.. تعرف عليها

برشلونة ضد مايوركا 2/5 في الليجا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس

برشلونة بطل الشتاء.. ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ18

نجم برشلونة يتألق في مباراة اعتزال فورلان

كل ما تريد معرفته عن مارتين برايثوايت صفقة برشلونة المُنتظرة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

09:08 ص

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم