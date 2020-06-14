جيه.بي مورغان: حصة السعودية في سوق النفط هى الأعلى منذ الثمانينات









أكد تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي جيه.بي مورغان أن حصة السعودية في أسواق النفط العالمية في وضع أفضل لتحمل فترات ركود طويل، حيث تستقر عند أعلى مستوى منذ الثمانينات.









أشار التقرير إلى أن الاستثمار في الإنتاج بمناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا سيعزز من سيطرة السعودية على سوق النفط العالمي مع تصدرها لمعركة الحصص السوقية وسط انخفاض الانتاج الأميركي وكذلك انتاج الدول المنتجة خارج أوبك.





جيه.بي مورغان يتوقع أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول أوبك في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.





ووفقا لما ذكره التقرير فإن انخفاض أسعار النفط دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.





ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي.















